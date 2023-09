Torna Stig Blomqvist a Rallylegend. Renault Classic al via con Renè Arnoux e Alain Serpaggi

Insieme a loro Jean Pierre Prevost con tre Renault della collezione del marchio della losanga. Tra gli ospiti di rango Stig Blomqvist, con l’Audi Quattro S1, Arturo Merzario, con la splendida Lancia Stratos Turbo gruppo 5, Patrick Snijers con una Chevrolette Corvette gruppo 4 e Nikolay Gryazin, che avrà alle note Peter Thul, Senior Director del Promoter WRC. Già annunciata la presenza di due Audi S1 RX, con il cinque volte iridato Johan Kristoffersson e Ole Christian Veiby.

Nikoly Gryazin, grande talento russo, è uno dei piloti di spicco nel WRC2. Il suo estemporaneo navigatore a Rallylegend sarà Peter Thul, Senior Director Sport del Promoter WRC, nonché grande estimatore dell’evento sammarinese. La “strana coppia” sarà in gara tra le Classic a bordo di Lancia Delta Integrale della K-Sport: si preannuncia grande battaglia…

LA “STRANA COPPIA” GRYAZIN-THUL IN GARA CON UNA DELTA INTEGRALE



Hanno impiegato poche curve per conquistare l’esigente pubblico di Rallylegend e tornano a dare spettacolo le potenti e affascinanti Audi S1 da rallycross da 600 cavalli, adattate al percorso dell’evento sammarinese. Il team JC Raceteknink ha fatto le cose in grande e schiererà due macchine a San Marino per lo svedese Johan Kristoffersson - cinque titoli mondiali WolrdRX, l’adrenalinico rallycross, e vari titoli in pista, tra cui due Campionato Turismo e tre vittorie nella Porsche Carrera Cup scandinave - alla sua “prima a Rallylegend, e per il norvegese Ole Christian Veiby - varie stagioni nel WRC2, come pilota ufficiale Skoda, VW e Hyundai - con un grande show atteso tra le Legend Stars e con i piloti che fremono per fare “traversi” a più non posso.

KRISTOFFERSSON E VEIBY SPETTACOLO CON LE AUDI S1 RX



Stig Blomqvist, campione del mondo rally 1984, torna a Rallylegend e sarà al volante, tra le Legend Stars, di una Audi Quattro S1, marchio tedesco con cui conquistò il titolo iridato. Anche per Arturo Merzario è un ritorno all’evento sammarinese, con il grande pilota che ha vinto in tutte le discipline della velocità, fino alla Formula 1 e alle Sport Prototipo, che sarà al volante di una splendida e rara Lancia Stratos Turbo gruppo 5. Il belga Patrick Snijers vanta un titolo europeo rally nel 1994 e ha deciso di schierarsi a Rallylegend con una inconsueta e spettacolare Chevrolette Corvette gruppo 4.

STIG BLOMQVIST, ARTURO MERZARIO E PATRICK SNIJERS TRA GLI OSPITI DI RANGO



Una collezione che racchiude 110 anni di storia e oltre 700 vetture. Renault Classic è una realtà importante anche nel motorsport e ha deciso di fare uscire tre preziose “gemme”, destinazione Rallylegend. Vedremo impegnate nelle “Parade” una Renault 5 Turbo Maxi Diac affidata a Renè Arnoux, campione che non necessita di presentazione, mentre due Alpine A110 saranno nelle capaci mani di Alain Serpaggi, fuoriclasse francese dalla lunga e prestigiosa carriera, iniziata negli anni ’60, e di Jean Pierre Prevost. Esposizione statica, inoltre, per la Renault RS10, una Formula 1 del 1979, e per la particolare Renault Mute The Hot Rod.

RENAULT CLASSIC A RALLYLEGEND CON RENE’ ARNOUX E ALAIN SERPAGGI

Repubblica di San Marino. Ferie di agosto in archivio, ma gli Organizzatori di Rallylegend non hanno smesso di lavorare intorno all’evento “top” in scena dal 12 al 15 ottobre, nella Repubblica di San Marino: obiettivo, stupire quanto e più di sempre…

Comunicato stampa

RallyLegend