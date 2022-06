Under 15 scatenati al “Vallefoglia”: stasera sarà finale

Prosegue in maniera brillante il percorso degli Under 15 al torneo “Vallefoglia”. La squadra di Magnani, nelle serate di lunedì e mercoledì, ha proseguito il suo percorso fatto di sole vittorie, superando anche lo scoglio della semifinale e prenotando dunque un posto per la finale di questa sera (ore 20:45) contro il K-Sport Montecchio. Lunedì è arrivato il terzo successo su tre nella fase a gironi: battuto 6-2 il Muraglia, che aveva trovato il primo vantaggio, dopo neanche 2’, con Vincenzi, salvo poi subire il prepotente ritorno dei giovani Titani, a segno prima dell’intervallo con Protti, Semperlotti e due volte Enea Della Balda. La San Marino Academy torna a ritoccare il punteggio nella ripresa, mandando a referto Bindi e nuovamente Protti, prima che il Muraglia accorci le distanze con la rete di Giacomoni. Come detto, in settimana la squadra ha affrontato anche la semifinale. È stata l’Alta Valconca, mercoledì, ad incrociare il proprio cammino con la squadra di Magnani. Netto il successo di quest’ultima. La sfida va in archivio già nella prima frazione di gioco, quando trovano spazio nel tabellino Luca Pasolini, Protti, Marinucci, due volte Semperlotti ed Enea Della Balda. Nella ripresa i Titani tornano a spingere, ampliando ulteriormente il vantaggio con i centri di Battistoni, Protti, Bugli, Enea Della Balda, Sebastiani, ancora Bugli e Colonna, a segno per il 13-0 finale.

c.s. San Marino Academy