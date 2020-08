RALLY Rally, il Ciocco apparecchia il terzo round del Campionato Italiano con 123 equipaggi Sabato 22 agosto la 43esima edizione in un'insolita veste estiva con tutti i migliori piloti del tricolore

Il Covid-19 ha stravolto il calendario del rally internazionale, ma la versione “estiva” del rally del Ciocco e Valle del Serchio ha conservato il suo fascino visto che a sfidarsi, sulle prove speciali disegnate tra Media Valle e Garfagnana, saranno ben centoventitré equipaggi. I piloti saranno accolti dal sole e dal verde lussureggiante, anziché dal clima invernale delle tante edizioni corse a marzo.

Sabato 22 agosto si correrà il terzo atto del Campionato italiano, dopo le due gare del Rally di Roma Capitale. 11 i tratti cronometrati, per 375 chilometri di percorso totale. Le previsioni meteo dicono che ci sarà un'intensa calura e il fondo stradale asciutto. Nuove variabili per questa inconsueta edizione del Ciocco. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La lotta per il vertice vede, tra i principali favoriti, l’esperto plurititolato Giandomenico Basso, con Granai e la Volkswagen Polo GTI. Basso è il campione italiano in carica, ultimo vincitore al Ciocco, e dominatore di gara 1 al rally Roma Capitale, e guida la classifica assoluta con 27 punti. Andrea Crugnola, navigato da Ometto, su Citroen C3 R5, proverà a batterlo dopo esserci riuscito in gara 2 a Roma. Un duello nel quale vorrà inserirsi una pattuglia di veloci pretendenti, capitanata da Rudy Michelini, con Perna, su Volkswagen Polo GTI.

Ci sarà anche il beniamino di casa: Paolo Andreucci. Il toscano, 11 volte campione italiano, sarà della partita, di nuovo insieme ad Anna Andreussi, ma il suo compito sarà quello di "svezzare" la nuova Peugeot 208 R4: non potrà competere per l’assoluta, ma c’è da scommettere che, con qualche tempo di alto livello, riuscirà a far sentire la sua presenza.

Da seguire con interesse e attenzione saranno tre giovani piloti, tutti e tre su Skoda Fabia R5. Il fiorentino Tommaso Ciuffi, il bresciano Luca Bottarelli e il palermitano Alessio Profeta, fresco vincitore del Rally del Tirreno.



