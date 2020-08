Rally del Tirreno, tra i 101 partenti la spuntano Profeta e Raccuia

Un rombo graffiante nella notte stellata di agosto. È ripartita da qui la 17esima edizione del Rally del Tirreno. Il suggestivo panorama messinese e le strade siciliane hanno hanno fatto da cornice per la ripartenza della specialità.

A vincere, sulla “carica dei 101” equipaggi partenti, il palermitano Alessio Profeta navigato da Sergio Raccuia su Skoda Fabia R5. I colpi di scena non sono mancati e l'incertezza ha fatto da padrona fino all'ultimo chilometro di gara. Le piazze d'onore, infatti, si sono delineate soltanto in prossimità del traguardo di Villafranca Tirrena, dopo 179 chilometri di gara di cui 58 suddivisi nelle 6 prove speciali.

“Uno spettacolo il rally notturno, abbiamo provato diversi assetti ma soprattutto ci siamo divertiti”, ha detto il giovane vincitore Alessio Profeta, partito proprio per primo allo scoccare della mezzanotte.

Seconda Piazza per Marco Calderone, villafranchese Doc, navigato da Nicolino Mangano. Il duo si è aggiudicato l’effervescente classe A6 sulla Peugeot 106.

Terzo posto per Luca Ferro e Salvatore Cangemi che, sempre su Peugeot 106, in rimonta di due posizioni, hanno beffato all'ultima prova il messinese Antonino Armaleo, scivolato poi in ottava posizione.

Rimonta fin sotto al podio per un altro pilota di casa il portacolori del team Phoenix, Maurizio Rizzo, che sulla Renault Clio si è aggiudicato il gruppo N con una brillante prestazione affiancato da Massimo D’Angelo.

Ha difeso la top five grazie all'esperienza al volante il driver di Gioiosa Marea Carmelo Molica navigato dalla laziale Carmen Grandi sulla Renault Clio Super 1600.

Tra gli abbandoni anticipati da segnalare quello, sulla prova speciale 3, del giovane Ernesto Riolo su Peugeot 208, che ha accusato noie all'idroguida sin dal via.

Prossimo appuntamento con la Coppa Rally di ottava zona l'11 ottobre con il Rally Valli del Sosio tra le province di Agrigento e Palermo.