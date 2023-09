Spettacolo in centro storico col passaggio del Gran Premio Nuvolari

Duecentosettantacinque i partecipanti al Gran Premio Nuvolari che ha attraversato nella parte finale della seconda tappa la Repubblica di San Marino. Il passaggio in centro storico ha rapito l'attenzione di appassionati, turisti e curiosi per una manifestazione ormai storica giunta alla trentatreesima edizione. Il controllo timbro sul Pianello e la discesa verso Borgo Maggiore, poi il confine e Rimini dove si è chiusa la frazione. Tanti top driver a darsi battaglia lungo i 1.130 chilometri di un percorso attraverso 5 regione d'Italia e lo sconfinamento a San Marino. A vincere l'edizione numero 33 è stato l'equipaggio formato da Andrea e Roberto Vesco alla guida dalla mitica Fiat 508 S del 1935. Per loro è la nona vittoria al Gran Premio Nuvolari. Secondi Turelli-Turelli su 508 Sport Coppa Oro del '34 al volante della quale si erano imposti nel 2021. Il resto è grande entusiasmo per una delle gare di regolarità più belle del mondo che fa rivivere il mito del grande Tazio Nuvolari.