ERC, Rally Canarie: Bonato trionfa, Franceschi vola in testa

Dominio francese alle Isole Canarie. Il secondo appuntamento del Campionato Europeo è un'esclusiva dei piloti transalpini, con il successo di Yoann Bonato e il secondo posto di Mathieu Franceschi. 13 prove speciali e grande battaglia tra l'alfiere Citroen e quello Skoda: alla fine ad avere la meglio è lo stesso Bonato che ne vince 4 e mette poco meno di 3 secondi tra lui e Franceschi. Che può comunque festeggiare perché con i 27 punti portati a casa il pilota della Fabia si prende il comando della generale dell'ERC salendo a quota 56. Franceschi crea già un primo solco con i primi inseguitori, su tutti Hayden Paddon: il neozelandese, grande favorito alla vigilia, chiude solo sesto con la sua Hyundai e – dopo due rally – si trova già a -21 dal leader.

Assente alle Canarie l'italo-rumeno Simone Tempestini, il migliore nel primo round in Ungheria. Terzo posto, e gradino più basso del podio, per il beniamino di casa Alejandro Cachon – che ha conquistato i 5 punti aggiuntivi della Power Stage – e ha regolato nel finale i due connazionali Ruiloba e Suarez. Il prossimo anno il Rally delle Canarie sarà protagonista nel Mondiale WRC, con la Spagna che torna ad avere una prova importante in calendario, mentre l'Europeo tornerà a metà giugno in Svezia, con il Rally di Scandinavia.