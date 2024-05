Ennesima pole position per Max Verstappen - la settima di fila stagionale, l'ottava consecutiva come Ayrton Senna - che scatterà davanti a tutti anche nel Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola. Il pilota Red Bull ha chiuso in 1:14.746, alle spalle le due McLaren di Piastri e Norris. La Ferrari non va oltre il 4° posto con Leclerc e il 5° con Sainz.