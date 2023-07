TENNIS Al San Marino Open anche David Goffin, ex n.7 al mondo

Dopo quello di Fabio Fognini, dagli Internazionali di tennis San Marino Open 2023 l'annuncio della partecipazione del belga David Goffin. Il 32enne di Rocour si è spinto fino al settimo posto mondiale dopo aver raggiunto la finale alle ATP Finals battendo Rafa Nadal e Roger Federer, n.1 e 2 del mondo. Goffin ha inoltro chiuso nei primi 25 della classifica mondiale per sette stagioni consecutive; vanta 6 titoli nel tour maggiore – il più recente lo scorso anno sulla terra di Marrakech, torneo durante il quale ha superato quota 300 vittorie nel circuito maggiore - e 9 finali, ma anche quattro quarti di finale Slam, l’ultimo in ordine di tempo sull’erba di Wimbledon 2022. Sempre nella passata stagione, ad ottobre, Goffin ha sconfitto il n.1 del mondo Carlos Alcaraz nel torneo di Astana, mentre nel 2023 ha raggiunto i quarti ad Auckland e si è poi aggiudicato il Challenger di Lovanio, in Belgio. Il San Marino Open, quest’anno Challenger ATP 125, è in programma dal 31 luglio al 6 agosto.

