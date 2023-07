Fabio Fognini al San Marino Open

Un campione al San Marino Open. Fabio Fognini, unico tennista italiano in grado di vincere un torneo Masters 1000, parteciperà alla 30a edizione degli Internazionali, in programma dal 31 luglio al 6 agosto. L'annuncio arriva a 10 giorni dal via e dà ulteriore lustro al torneo, oggi riconosciuto come Challenger Atp 125, che accoglierà il ligure direttamente nel tabellone principale. Fognini parteciperà grazie a una Wild card e sarà per lui la prima volta al San Marino Open. Dopo aver conquistato nove tornei nel circuito maggiore, raggiungendo la top ten delle classifiche Atp sia nel singolare, sia nel doppio, anche in questo caso, unico italiano a riuscirci, di recente il tennista è stato condizionato da una serie di infortuni, fermandosi anche per due mesi. Al momento, Fognini è il numero 128 al mondo ed è tornato a giocare proprio questa settimana, disputando il torneo Atp 250 di Gstaad, in Svizzera. La sua ripartenza, perciò, passerà anche da San Marino, tappa che gli servirà per provare a rientrare nella Nazionale che parteciperà alla Coppa Davis, essendo stato inserito da capitan Filippo Volandri tra i sette preconvocati. "La presenza di un campione come Fognini è stata fortemente voluta dalla Federazione tennis sammarinese - ha spiegato il presidente Christian Forcellini -, che sta cercando di arricchire il lotto dei partecipanti al torneo, vista anche la ricorrenza del trentennale degli Internazionali". All'annuncio di questa prima wild card ne seguiranno altri e il quadro dovrebbe completarsi giovedì 27 luglio, in occasione della presentazione dell'evento.