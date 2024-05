Piazzamenti prestigiosi per gli arcieri sammarinesi

Doppio impegno a Crespellano di Bologna per Federica Valli, Carlo Chiaruzzi e Gianni Ottaviani degli Arcieri del Titano. Due gare regionali, specialità 3D, che hanno portato agli atleti sammarinesi risultati di alto profilo. Sabato 27 aprile 3° posto “senior femminile, arco ricurvo” per Federica Valli, con Chiaruzzi e Ottaviani che hanno chiuso al settimo posto delle rispettive categorie. Domenica 28 aprile, secondo posto categoria senior, arco istintivo per Federica Valli, terzo posto nella specialità arco istintivo per Carlo Chiaruzzi e terzo posto nella specialità “longbow” per Gianni Ottaviani.