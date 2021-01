Congresso di Stato: vietati tutti gli sport al chiuso per under 14 In una nota, la precisazione sullo svolgimento di alcune attività sportive svolte in strutture al chiuso

Congresso di Stato: vietati tutti gli sport al chiuso per under 14.

Il governo ribadisce, in una circolare legata al decreto del 5 gennaio, che per i minori di 14 anni non è consentito lo svolgimento di alcuna attività sportiva e/o fisica e/o motoria extrascolastica svolta in strutture al chiuso tanto pubbliche quanto private.

Per attività sportiva, fisica o motoria - spiega - si intendono ricompresi tutti gli sport nonché tutti i corsi organizzati da palestre, piscine, scuole di ballo, scuole di danza e similari. Negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto, nelle piscine, nelle palestre e nelle scuole di danza e similari, dopo le ore 20.00 è autorizzata la permanenza del solo personale di servizio. Per quanto riguarda infine il rilascio delle autorizzazioni, da parte del Dipartimento di Prevenzione ISS, all’apertura e all’utilizzo delle docce, le richieste vanno inoltrate a info.dp@iss.sm .

