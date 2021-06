ATLETICA LEGGERA De Luigi: "Il livello dell'atletica sammarinese continua a crescere"

A margine della presentazione della maratona "San Marino Ekiden" in programma domenica, il presidente della Federazione Sammarinese Atletica Leggera Daniele De Luigi ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'organizzazione di così tanti eventi e per i grandi risultati che sta ottenendo San Marino, sia negli Europei dei Piccoli Stati svoltisi proprio in Repubblica e la recente "Third League" a Cipro. Nel video l'intervista.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: