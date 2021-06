Presentata la seconda edizione della "San Marino Ekiden"

Dopo l'exploit dello scorso anno, la San Marino Ekiden concede il bis e si prepara alla sua seconda edizione. E, con la maratona a staffetta per team professionistici ed amatoriali, anche la versione individuale per atleti. 42.195km, un percorso spettacolare che darà la possibilità ai corridori di darsi battaglia ma anche di poter osservare il panorama stupendo che offre la Repubblica, dalle gallerie del vecchio trenino biancazzurro al verde della pineta di Montecchio passando per la “vista mare” dalla Sottomontana.









Sarà un circuito di 6km con partenza, zona cambio staffetta e arrivo tutti concentrati in piazza Grande a Borgo Maggiore. L'evento, presentato in mattinata, è organizzato dalla Track&Field San Marino e - al Grand Hotel - erano presenti, oltre al presidente Samuele Guiducci, anche il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, il Presidente della Federazione Sammarinese Atletica Leggera Daniele De Luigi ed il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini. Il via è in programma domenica 27 giugno alle ore 9 con la chiusura delle iscrizioni che è stata posticipata a venerdì 25 o fino ad esaurimento pettorali sul sito web www.tfsanmarino.com. L'Ekiden, inoltre, sarà un evento cardio-protetto con dispositivi distribuiti lungo il tracciato. Il countdown è partito e gli oltre 500 runner previsti non vedono l'ora di partecipare.

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato allo Sport