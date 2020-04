TENNIS Federtennis: Challenger Atp nel 2021. Cancellata anche l'edizione 2020 del San Marino Beach Tennis Master Cup Il presidente Forcellini: "Una decisione presa a malincuore ma inevitabile"

Con un comunicato la Federtennis sammarinese rende noto che considerata l’incertezza che regna attorno al mondo sportivo a causa degli effetti dell’epidemia a livello globale da Covid-19, si è vista costretta, a dover cancellare dal calendario 2020 il Challenger Atp di San Marino, che sarebbe dovuto tornare a inizio agosto, a distanza di sei anni dall’ultima edizione disputata. Il Presidente Christian Forcellini -si legge nel comunicato - dichiara che, nonostante siano state trovate le risorse per ripresentare un torneo all’altezza delle edizioni passate, ci vediamo costretti a dover rinunciare all’ evento. Ovviamente – continua Forcellini- proveremo a riproporlo a calendario già dal 2021. Per le stesse ragioni, sentito il riferimento dell’Associazione Beach Tennis San Marino, si è deciso di cancellare l’edizione 2020 della San Marino Beach Tennis Master Cup, torneo che da due anni si svolge a inizio novembre e organizzato in collaborazione con la stessa Associazione.

Restano al momento confermati, invece, i tornei giovanili San Marino Junior Open e San Marino Junior Cup in programma a fine luglio e ad agosto. “In questo caso – conclude Forcellini – ci rimettiamo alle decisioni che verranno prese dalla ITF e dalla Tennis Europe circa il calendario internazionale che, ad oggi, è sospeso fino al 13 luglio”.



