Ginnastica, San Marino Cup con oltre 200 atlete sul Titano

San Marino Cup

La decima edizione non delude le attese con oltre 200 atlete che hanno raggiunto il Multieventi per due giorni di gare. Un evento internazionale con le rappresentanti di ben dieci diverse nazioni europee alle quali si sono aggiunte le squadre delle principali città italiane. Nella categoria Junior e Senior, dove la rotazione era prevista su quattro attrezzi, cerchio, palla, clavette e nastro, sono scese in pedana atlete partecipanti sia ai campionati di serie A che di interesse nazionale ed internazionale, così come straniere. Tra queste da segnalare la polacca Liliana Lewinska, già medaglia oro alle clavette e nastro al recente Mondiale Junior a Cluj-Napoca nonché le ginnaste senior Emilia Heichel e l'austriaca Julia Neumann, presenti agli ultimi Campionati del Mondo a Valencia. Un evento di grande livello, con atlete di primissimo ordine, tra le quali non sono mancate le portacolori del Titano proponendo anche esercizi di nuova composizione, in vista delle prossime gare agonistiche a livello italiano. Nella categoria Junior, Emma Fratti, si è classificata quarta. Settimo posto Gioia Casali. Sono rispettivamente 10' e 11' Gloria Ambrogiani e Eva Bombagioni. Nella categoria Senior, Matilde Tamagnini, ha concluso in 14' posizione la classifica all-around, con buone prove nei singoli attrezzi. Nella classifica dei piccoli stati categoria Junior, primo posto per Emma Fratti davanti a Gioia Casali. Va in archivio una decima edizione della San Marino Cup che conferma le ottime qualità organizzative della Federazione Sammarinese Ginnastica.