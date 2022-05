La Nazionale di Volley sammarinese nelle isole Faroe per gli Europei Small Countries

Dopo tre lunghi anni di stop dall'attività internazionale causa covid, la Nazionale di volley sammarinese guidata da Stefano Mascetti è partita per le Isole Faroe dove affronterà un quadrangolare valevole per gli Europei Small Countries di pallavolo. Primo incontro domani alle ore 17, poi con l'Islanda sabato 14 e infine con la Scozia domenica. Tante le incognite che accompagnano la Nazionale, la prima è legata al lungo stop dei sestetti. Nazionale sammarinese molto giovane che approfitterà di questo torneo per fare esperienza.