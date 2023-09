La Nazionale sammarinese di pesca in apnea individuale al Mondiale in Spagna

Tra venerdì 8 e domenica 10 settembre la Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha partecipato al 33° Mondiale di pesca in apnea individuale, svolto a Laredo, in Spagna, organizzato dall’omonima Federazione nazionale. La nazionale sammarinese è scesa in acqua con il capitano Aldo Babboni insieme a Davide Cesarini e Francesco Corbelli. I tre sono arrivati in Spagna i primi giorni di settembre per preparare adeguatamente l’impegno sui due campi di gara, est e ovest, con le ricognizioni dei fondali che sono state compromesse dalle condizioni meteomarine. Meteo che ha permesso di svolgere al meglio la prima giornata di gare, dopo la cerimonia di apertura che ha visto sfilare 23 nazioni per un totale di circa 70 atleti partecipanti. Aldo Babboni ha chiuso in 51° posizione, Davide Cesarini, al suo esordio in un contesto mondiale, è arrivato 60° mentre Francesco Corbelli si è piazzato 69°, penalizzato nel punteggio a causa di una cattura fuori regolamento.