Ritorna la 24 ore di San Marino

Nel servizio l'intervista a Marino Fattori, Presidente Federazione Sammarinese Vela

E' stato per anni appuntamento centrale della vela sammarinese e dopo una lunga pausa ritorna. E così la tradizione si rinnova con la 24 ore di San Marino presentata ieri sera, organizzata dallo Yachting Club San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Vela. La partenza è fissata per le 15 del primo giugno nelle acque antistanti il Porto di Rimini, l'arrivo alla stessa ora del giorno dopo. A custodire per un anno l'ambito trofeo sarà l'imbarcazione capace di percorrere il maggior numero di giri di un tracciato a vertici fissi e tre lati per 12 miglia nautiche complessive. Una regata tecnicamente impegnativa, ma capace di strizzare l'occhio a chi vuole semplicemente vivere l’emozione della navigazione notturna sotto costa.

