Sport e divertimento: questo è stato il 25° SportInFiera

SportInFiera non delude mai le aspettative. La rassegna sportiva multidisciplinare organizzata dal CONS è giunta alla sua 25^ edizione e – come ogni anno – ha fatto registrare numeri importanti nella due giorni. Nonostante le condizioni meteo “ballerine” a cavallo tra sabato e domenica, le 34 Federazioni Sportive del Titano hanno comunque aperto i loro stand – sia all'esterno che all'interno – per permettere ai ragazzi di cimentarsi nei diversi sport. E ce n'è stato per tutti i gusti: una manifestazione, SportInFiera, che permette a tutti di poter provare le numerose discipline presenti in Repubblica. Adulti, ragazzi ma soprattutto bambini che si avvicinano al magico mondo dello sport. Una due giorni per trovare, magari, la strada migliore e costruirsi una bella carriera sportiva. Perché San Marino, nel suo piccolo, permette di togliersi grandi soddisfazioni e gli ultimi risultati – tra Olimpiadi, Giochi del Mediterraneo e Giochi dei Piccoli Stati – lo dimostrano appieno.

Bambini e famiglie che si sono potuti dunque sbizzarrire nel vero e proprio villaggio sportivo allestito dentro e fuori dal Multieventi, mattinata del sabato che è stata invece dedicata agli oltre 1000 studenti delle Scuole Medie che hanno presenziato alla Cerimonia d'Apertura e ascoltato gli interventi dei Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Teodoro Lonfernini e di Gian Primo Giardi. Gran finale, poi, con la Cerimonia di Chiusura dove il presidente del Comitato Olimpico ha ringraziato tutti. SportInFiera ha spento le sue prime 25 candeline, e l'appuntamento è già per il 2024.