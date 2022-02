Riparte con una sconfitta la Titans Services. La squadra di Stefano Mascetti è stata battuta 3-1 dall'Alba Adriatica ultima in classifica (25/18, 16/25, 25/20, 25/21). Un brutto ko per i Titani che restano a 14 punti. Mercoledì il recupero al PalaCasadei di Serravalle contro la Montesi Pesaro per la decima giornata, sabato prossimo la trasferta a Falconara Marittima per affrontare una diretta concorrente alla salvezza.