Un Castello per Tutti ...INSIEME si può, mi presento: il candidato numero 5 Eros Merlini

Ciao, sono Eros Merlini e sono il Candidato numero 5 della lista che concorre per il castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti ...INSIEME si può”, sono pensionato, diplomato geometra, ho lavorato per quasi quarant’anni come responsabile presso la ditta Tonelli S.p.A. con la quale continuo a collaborare. Sono presidente della Cooperativa Folgore di Falciano che collabora con la Parrocchia e la Giunta di Castello nell’organizzazione di varie attività sociali, oltre alla Festa di Falciano. Assieme ai componenti del direttivo ogni sera, a turno, gestiamo il bar della cooperativa, nella quale si ritrovano diversi soci per giocare a carte e socializzare. Ascolto le varie esigenze e segnalazioni dei paesani, confrontandomi poi con la Giunta per trovare, se possibile, delle soluzioni. Collaboro in Parrocchia, soprattutto in questi momenti di covid-19 per l’organizzazione delle Messe. Sono una persona molto pragmatica, che ama agire piuttosto che parlare; esempio è la perseveranza avuta per la costruzione della attuale scuola dell’infanzia ed elementare e il parco di Falciano. Mi sono unito a questa Lista perché, conoscendo da anni una parte dei membri e dopo aver ascoltato e conosciuto gli altri, mi sono reso conto che assieme a loro potrei dare un notevole contributo per portare avanti gli obiettivi che ci prefiggeremo.

c.s. “Un Castello per Tutti ...INSIEME si può”