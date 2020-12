Insieme per Montegiardino: Ringraziamento ai concittadini

Il Capitano di Castello eletto Giacomo Rinaldi e i rappresentanti della Lista Civica Insieme per Montegiardino intendono ringraziare i concittadini per la fiducia accordata alle recenti elezioni per le Giunte di Castello. In un momento particolarmente complicato per il Paese, in piena emergenza sanitaria, con una crescente disaffezione al voto, la lista ha richiamato alle urne il 59,01% degli aventi diritto, dato del 18% più alto rispetto alla media dei votanti nella Repubblica di San Marino e addirittura del 24% superiore al quorum richiesto nei Castelli con una sola lista.

Montegiardino si rivela ancora una volta un Castello fatto di persone affezionate al proprio territorio e alle proprie istituzioni e che credono nelle opportunità che può garantire una Giunta presentatasi con un programma semplice e pragmatico e con obiettivi di sviluppo realizzabili e concreti vicini alle esigenze di tutti. L’obiettivo è ora quello di riuscire a realizzare quanto proposto, attraverso un fattivo lavoro di squadra. Squadra che, lo ricordiamo, è formata da Aurora Cherubini, Marco Mularoni, Angelo Poggiali, Marco Biagini e Maurizio Maiani. Un grandissimo “grazie” è d’obbligo riservarlo ad Angelo Soldati, il candidato risultato escluso.