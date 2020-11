Un Castello per Tutti …Insieme si può, mi presento: sono il Capolista Roberto Ercolani

Ciao, sono Roberto Ercolani il capolista della lista, che concorre per il castello di Serravalle, “Un Castello per Tutti …INSIEME si può”, sono psicologo psicoterapeuta libero professionista, dopo essermi laureato a Padova ho collaborato per circa 10 anni con l’Ospedale San Carlo di Milano per poi rientrare in Repubblica nel 2010. Ex membro del Direttivo dell’Ordine degli Psicologi di San Marino, dal 2014 membro della Giunta uscente del Castello di Serravalle, mi candido come capolista perché credo nelle possibilità della Giunta e nelle persone che insieme a me hanno deciso di mettersi in gioco per il bene del Castello. Per professione aiuto le persone a trovare le risorse interiori e credo che il nostro Castello abbia tante risorse che ancora non si è riusciti a far emergere. Per fare questo serve un gruppo di persone operative e la nostra lista rappresenta una scelta operativa.



Un Castello per Tutti …Insieme si può