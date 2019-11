Oggi lunedì 18 novembre inizia la campagna elettorale e per Ēlego “il tempo di COSTRUIRE è arrivato”. Gli uomini e le donne di Ēlego si presentano a questa consultazione per dare un forte e concreto sostegno al Paese, attraverso il programma elettorale presentato, con lo spirito di servizio verso la collettività sammarinese. Ēlego questa sera Vi aspetta dalle ore 19.00 presso la Sala Meeting del Centro Vacanze San Marino in Strada San Michele, 50 a Cailungo. Intervento di apertura del Portavoce di Ēlego, Francesco Morganti: ad accoglierVi ci saranno i nostri Candidati, i quali saranno presentati ufficialmente durante la serata. Un momento politico con il dibattito pubblico sul tema: “Politica Estera: uno strumento per l’economia”. Non mancherà un buffet per festeggiare insieme l’evento. Noi di Ēlego, per una Nuova Repubblica Vi aspettiamo numerosi questa sera: la giusta occasione per conoscerci meglio.

Comunicato stampa

Ēlego