Voto: si accentua la flessione nell'affluenza delle 12

Il trend in calo dei votanti si accentua rispetto alle politiche del 2016. A Mezzogiorno avevano votato in 7313, stando al sito degli Interni, il 21,17% degli aventi diritto tra cittadini in territorio e non. Nel dettaglio: 6.777, 29,80% di votanti interni, meno 1,27% rispetto a tre anni fa. Nei seggi esteri si sono presentati in 536 pari al 4,54%, meno 1,92% rispetto al passato. Città e Domagnano si confermano i castelli più 'pigri', mentre Faetano e Chiesanuova i più 'virtuosi'.