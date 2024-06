Matteo Zammarchi (Ar): 'lettera aperta ai miei coetanei'

Ciao ragazze, ciao ragazzi. Domenica 9 giugno siamo tutti chiamati a partecipare al più importante rito civile democratico: le elezioni per la scelta della forza politica che dovrà guidare la nostra vita collettiva per i prossimi anni. Per alcuni di voi sarà la prima volta alle urne, e vorrei potervi dire solo cose belle. Vorrei potervi dire soltanto che, comunque vada, al di là dei risultati, recarsi al seggio, porre il proprio segno sulla scheda e infilarla nell’urna vale da solo la pena dello sforzo di uscire di casa. Vorrei poter dirvi che votare è bello e importante, perché ci fa sentire cosa vuol dire vivere in una comunità democratica, che tutta insieme si esprime sul suo futuro, e si esprime sul futuro perché se ne interessa e se ne prende cura. Ma molti di voi pensano: “A che serve votare”; “i politici sono tutti uguali, tanto non cambia nulla”, “prima le promesse in campagna elettorale e poi rimane tutto come prima”, “la politica non fa per me”. In questi giorni parecchi di voi continuano a ripetermi questi mantra che hanno per un po' accompagnato anche me. È vero, viviamo in un Paese che non ascolta i suoi ragazzi e le sue ragazze. A dirlo sono i malumori verso una classe politica che ha perso il suo appeal, che è ormai da anni incapace di rappresentare e farsi rappresentare dai giovani. È vero la politica' è spesso circondata da una idea così negativa e da pregiudizi così radicati che possono scoraggiare ogni impegno e iniziativa. Ma ora è necessario che le cose cambino, perché la politica è soprattutto l'esercizio della responsabilità per il bene di tutti e per il futuro del nostro Paese. Ragazze, ragazzi la storia la facciamo noi, la storia siamo noi, con il nostro contributo, con la nostra spinta può avvenire un grande cambiamento. Mancano pochi giorni al voto. C’è ancora tempo per informarvi, per poter pensare, per poter discutere, per farvi una idea di cosa fare del vostro voto. C’è veramente bisogno del vostro impegno. E’ il momento di scegliere, facendolo nell’unico modo efficace: il 9 giugno andiamo tutti a votare!

cs Matteo Zammarchi, candidato N° 32 LISTA ALLEANZA RIFORMISTA