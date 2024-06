Giovanna Cecchetti (AR) su Sanità e Diritti Civili

Giovanna Cecchetti, candidata della lista di Alleanza Riformista, presenta la sua visione per un futuro più giusto e inclusivo per la Repubblica di San Marino, concentrandosi su tre pilastri fondamentali: sanità, diritti civili e sostegno alle fasce deboli. Insieme ad Alleanza Riformista, si propone di portare avanti un programma politico basato su sviluppo sostenibile, miglioramento della sanità e tutela dei diritti civili, ponendo particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Con queste linee guida, la Cecchetti si impegna a costruire un futuro migliore per la Repubblica di San Marino, dove tutti possano vivere in un ambiente equo e solidale. Sanità: un sistema efficiente e accessibile La sanità è al centro dell'impegno di Giovanna Cecchetti, che intende restituirle il ruolo di eccellenza nel Paese, garantendo alta qualità e accessibilità a tutti i cittadini. “L'obiettivo è creare un sistema sanitario efficiente e moderno - dichiara - che risponda alle esigenze della popolazione e sia in grado di affrontare le sfide future con competenza e innovazione”. Diritti civili: libertà e democrazia per tutti La Cecchetti, insieme a tutta Alleanza Riformista, si impegna a promuovere una politica inclusiva, che garantisca i diritti fondamentali a tutti i cittadini. “Noi difendiamo valori di libertà, democrazia, sostenibilità e solidarietà. Questi principi - dichiara Giovanna Cecchetti - guideranno le politiche future, con l'obiettivo di costruire una società più equa e rispettosa delle diversità, dove ogni individuo possa sentirsi valorizzato e protetto nei suoi diritti civili”. Fasce deboli: sostegno e integrazione La Cecchetti sottolinea la necessità di dedicare massima attenzione a queste categorie, implementando misure che possano alleviare le difficoltà economiche e sociali. Grande attenzione, quindi, sarà riservata alle fasce più deboli della popolazione. “Mi impegno a implementare misure concrete per alleviare le difficoltà economiche e sociali delle famiglie più vulnerabili - commenta la Cecchetti - Tra le priorità ci sono la lotta al caro-vita e la promozione di politiche abitative inclusive, che facilitino l'integrazione e il sostegno a chi ne ha più bisogno”.

cs Giovanna Cecchetti (AR)