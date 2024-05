Roberta Morrea (Libera): L’Introduzione dell’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità a San Marino, una Necessità Improrogabile

Nel contesto attuale della Repubblica di San Marino, la parola d’ordine che riecheggia con sempre maggiore insistenza è "equità". Una richiesta pressante, che viene da più fronti, è quella dell’introduzione dell’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità (ICEE). Questo strumento, fortemente voluto da sindacati e da alcune forze politiche, rappresenta una pietra miliare nella strada verso una società più giusta e inclusiva, ma nonostante le promesse e i dibattiti, esso non è ancora stato implementato.



La Situazione Attuale

Attualmente, a San Marino non esiste alcun criterio di differenziazione economica nell’accesso agli strumenti di protezione sociale. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione economica, hanno per esempio uguale accesso agli assegni famigliari e al diritto allo studio. Questa mancanza di selettività crea una distribuzione delle risorse che non tiene conto delle reali necessità dei cittadini, finendo per avvantaggiare anche chi non ne ha bisogno a scapito di chi si trova in situazioni di maggiore difficoltà economica.



L’Importanza dell’ICEE

L’ICEE rappresenterebbe un cambiamento significativo in questo panorama. Questo indicatore permetterebbe di valutare in modo oggettivo e trasparente la condizione economica delle famiglie sammarinesi, garantendo che le risorse vengano distribuite in base alle effettive necessità. L'adozione di questo strumento consentirebbe non solo una distribuzione più equa delle risorse, ma anche un accesso più giusto agli strumenti di protezione sociale. In pratica, famiglie con maggiori difficoltà economiche potrebbero ricevere un supporto maggiore rispetto a quelle in condizioni più agiate, promuovendo una reale equità sociale.



Le Richieste dei Sindacati e della Politica

I sindacati da tempo chiedono l’introduzione dell’ICEE, sottolineando come l’attuale sistema sia inadeguato a rispondere alle sfide moderne della società sammarinese. Anche alcune forze politiche hanno espresso il loro supporto per questa misura, vedendola come un passo essenziale per ridurre le disuguaglianze e promuovere la giustizia sociale. Nonostante queste richieste, però, l’implementazione dell’ICEE è rimasta bloccata, spesso a causa di resistenze burocratiche e politiche. E’ stato fatto un Decreto sul finale di legislatura ma l’attuazione appare lontana.



I Benefici di un Sistema Più Equo

L’adozione dell’ICEE potrebbe portare numerosi benefici. Innanzitutto, garantirebbe che le risorse pubbliche vengano utilizzate in modo più efficiente, indirizzandole verso chi ne ha realmente bisogno. In secondo luogo, migliorerebbe la percezione di giustizia e fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, che vedrebbero riconosciuti i loro diritti in modo più equo. Infine, promuoverebbe un senso di solidarietà sociale, essenziale per il benessere collettivo.



Conclusioni

L’introduzione dell’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità a San Marino è una necessità improrogabile per garantire una società più giusta e inclusiva. È giunto il momento che le promesse e i dibattiti si traducano in azioni concrete. Solo attraverso l’implementazione di strumenti come l’ICEE sarà possibile assicurare una distribuzione delle risorse veramente equa e un accesso più giusto agli strumenti di protezione sociale. La parola d’ordine è e deve essere equità, per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini sammarinesi.



Comunicato stampa

Roberta Morrea

(Libera)