Dml: “i giovani sono il presente più bello del paese stesso” intervista al candidato Luca Gasperoni

La politica è sempre stata vista come un mondo molto distante dalla maggior parte di noi giovani sammarinesi, specialmente negli ultimi anni, e sicuramente la negativa visione di essa non ha aiutato a cambiare questa concezione. Nonostante ciò, molti ragazzi e ragazze non si sono tirati indietro per il bene della nostra amata Repubblica e hanno deciso di mettersi direttamente in gioco per garantire un Domani migliore a San Marino. Uno di loro è proprio Luca Gasperoni, candidato di DOMANI - Motus Liberi per le elezioni del 9 giugno 2024 e membro di DOMANI - Motus Liberi Giovani, e, in questa intervista, lo conosceremo meglio. 1. Presentazione: Come ti chiami? Quando e dove sei nato? Quanti anni hai? Cosa fai nella vita? “Ciao a tutti sono Luca Gasperoni, ho 21 anni e sono nato a San Marino. Attualmente studio al terzo anno di corso di Chimica ambientale e dei materiali al campus di Rimini dell'università di Bologna”. 2. Candidatura: Che rapporto hai con la politica? Cosa ti ha spinto a candidarti e perché proprio con D-ML? Perché un sammarinese dovrebbe votare D-ML all'elezioni? “Sono sempre stato un ragazzo interessato all’attualità. Come chiunque, quando ci sono notizie importanti che escono, mi sono frequentemente trovato a commentare certe situazioni con amici o con familiari, spesso e volentieri con occhio molto critico e polemico riguardo all'operato di chi prende tali decisioni. Perciò posso dire che, come la maggior parte delle persone, mi sono ritrovato a lamentarmi delle decisioni altrui senza interrogarmi su cosa si potesse fare di meglio e soprattutto senza fare niente in prima persona per poter cambiare ciò che non funziona. La mia percezione è sempre stata quella di una politica chiusa formata dalle stesse persone che tendenzialmente cercano di fare del loro meglio per i loro interessi e per l’interesse delle persone che li hanno votati. Per questo quando ad una serata dove D-ML ha presentato il progetto sulla transizione energetica mi è completamente cambiata la percezione di tutto. Il progetto era estremamente chiaro e reale, presentato in maniera ottimale dalle persone del Partito e anche da esperti competenti che lavorano in questo settore tutti i giorni. Quindi la politica per la prima volta mi ha dato l’impressione di essere “reale” grazie alla quale chiunque può portare il suo contributo per cercare di ottenere un futuro migliore. Per questo ho deciso di candidarmi in particolare con DOMANI - Motus Liberi, perché la mia visione del futuro è uguale a quella del Partito, delle persone e delle opinioni proposte. Penso che, come la mia idea è cambiata sulla politica a quella serata, anche l’idea di tanti cittadini può cambiare; perciò, invito ogni cittadino a conoscere D-ML parlando con le persone e conoscendo queste proposte. A quel punto riconoscendo la voglia di un Domani migliore del partito, secondo me, ogni sammarinese che vuole solo il meglio per il suo paese non può fare altro che votare DOMANI - Motus Liberi”. 3. Il futuro di San Marino e consigli ai giovani: di che cosa ci sarebbe bisogno per i giovani a San Marino e che idee avresti per realizzare le tue proposte? Hai qualche consiglio da dare ai giovani, specialmente sammarinesi, interessati alla politica? “Penso che i giovani siano il futuro del paese stesso. Saranno i nuovi operai, i nuovi imprenditori, i nuovi politici e le nuove famiglie... insomma il nuovo Domani. È fondamentale offrire opportunità per appassionarsi e per approfondire i più vari argomenti, sia offrendo corsi universitari sia tramite corsi di formazione professionali. Una realtà piccola come quella di San Marino non ha la possibilità di offrire corsi di formazione a 360° su ogni argomento, per questo è fondamentale creare rapporti e convenzioni con la vicina Italia per agevolare e favorire la formazione di tutti i giovani con aiuti economici e pratici. Penso che bisogna fare molto e che si possa fare molto per consentire a noi giovani sammarinesi di trovare la loro strada anche al di fuori della Repubblica. In seguito essi devono avere agevolazione e possibilità di provare e testare all’interno della Repubblica tramite progetti che favoriscano l’imprenditorialità giovanile e start up in modo che si possano creare realtà importanti e innovative all’interno della più antica Repubblica del mondo. Il consiglio che mi sento di dare a tutti i giovani interessati alla politica è quello di mettersi in gioco, un passo alla volta fare esperienza e iniziare a capire come funziona questo mondo, come da poco sto facendo io. All’interno del Giovanile di DOMANI - Motus Liberi ho trovato giovani appassionati con i quali mi sono trovato subito molto bene e penso che sia un luogo perfetto per iniziare a fare queste esperienze”. Non possiamo fare altro che augurare a Luca Gasperoni un grandissimo “in bocca al lupo” per le imminenti elezioni e ringraziarlo per tutto il tempo speso a favore del Partito. Noi di DOMANI - Motus Liberi Giovani vogliamo che i giovani non cambiano paese, ma cambino il Paese. Inoltre, invitiamo tutti i sammarinesi elettori, specialmente i più giovani, a non tirarsi indietro e a svolgere la propria funzione di “cittadino”, andando a votare domenica 9 giugno.

cs DOMANI - Motus Liberi Giovani