Repubblica Futura: "Ma quante “pose”"

Stiamo assistendo in questa campagna elettorale alla posa della prima (o della seconda) pietra in tanti luoghi della Repubblica, da parte di numerosi Segretari di Stato e con la immancabile presenza anche del segretario politico del PDCS. Ci spiace constatare che di fronte a tante inaugurazioni di “opere” alla fase della prima pietra e che non si sa se e quando saranno terminate, nessuna notizia si abbia quanto alla inaugurazione della Culla per la Vita, oggetto di un’istanza d’arengo votata favorevolmente dal Consiglio Grande e Generale, di un ordine del giorno immediatamente successivo votato all’unanimità sempre dal Consiglio Grande e Generale e a fronte della disponibilità di tale culla, come dichiarato in aula consiliare al momento della discussione di detta istanza d’arengo. Quale è la ragione di nessun impegno nella installazione della culla della vita all’Ospedale di Stato? Ci piacerebbe che ce lo spiegassero in particolare il Segretario di Stato alla Sanità ed il segretario politico del PDCS. Ed anzi, per cortesia, ci stupiscano con effetti speciali installando tale culla prima del 9 giugno prossimo. Molti cittadini saranno loro grati.

C.s. Repubblica Futura membro dell’Associazione dei Liberali e Democratici Europei (ALDE)