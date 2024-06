Rossella Vincenti, AR: “Sono le idee politiche che devono appartenere a noi e non noi che dobbiamo appartenere a loro”

Mancano pochissimi giorni alle votazioni del 9 giugno 2024 e per chi si è candidato con passione, amore e serietà è un momento di particolare tensione, di domande, di sé e di ma, e di interrogazioni in merito a quanto proposto agli “elettori”. Sabato 8, silenzio stampa, per dare modo anche a Voi di riflettere su quanto avete ascoltato dalle varie correnti politiche e ponderare a CHI vorrete assegnare la Vostra preferenza. Io sono Rossella Vincenti, candidata numero 31 di Alleanza Riformista e sono alla mia prima esperienza politica, un’esperienza che mi piacerebbe fare con il Vostro pieno consenso e che espleterei impegnandomi al massimo per raggiungere insieme gli obiettivi del programma che vi ho proposto e che ora sintetizzo in poche parole. Arte e cultura finalizzata allo sviluppo del settore sia dal punto di vista umano, sociale ed economico-finanziario. Università, quale punto di riferimento e di ritrovo per i giovani sammarinesi e non, che vorranno aderire alle nostre proposte. L’istruzione è sempre il passaporto per una realtà migliore. Un forte impegno verso i bambini diversamente abili e sostegno alle loro famiglie e verso tutti i giovani sammarinesi per un futuro sicuro e impegnato. La mia proposta innovativa di un rapporto tra “popolo-partito-stato” sulla sorta di un nuovo “Arengo” con un programma di incontri mensili, con la partecipazione attiva di tutti, che favoriscano la nostra collaborazione per presentare al Governo proposte di legge mirate alle esigenze della collettività. Questa sono io, una donna, una madre, una sammarinese che con Voi “vuole” dare un volto nuovo e nuovi contenuti alla politica della Repubblica, non abbiate timori o paure: il 9 giugno mettete il vostro segno su ALLEANZA RIFORMISTA. Votate ROSSELLA VINCENTI – numero 31: non vi deluderò.

cs Alleanza Riformisti