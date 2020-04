Contrasto a violenza di genere: San Marino sul sito del Consiglio d'Europa. In arrivo app per segnalazioni alla Gendarmeria

Contrasto a violenza di genere: San Marino sul sito del Consiglio d'Europa. In arrivo app per segnalazioni alla Gendarmeria.

La Segreteria di Stato alla Sanità informa che il servizio di assistenza contro le violenze domestiche dell'ISS, attivo in periodo di emergenza sanitaria, viene menzionato nella pagina web del Consiglio d'Europa relativa alla promozione e protezione dei diritti delle donne a livello nazionale.



"Durante questo periodo - si legge sul sito- i servizi di assistenza sanitaria e psicosociale competenti per la segnalazione dei casi e la raccolta di dati hanno continuato a funzionare regolarmente; ad oggi non sono stati segnalati casi nel periodo di riferimento".Nella pagina vengono riepilogate le misure adottate del Titano, come il numero antiviolenza disponibile 24 ore su 24 e l'indirizzo email messi a disposizione dall''Istituto Sicurezza Sociale, così come l'assistenza fornita dal servizio Salute Mentale.



Si anticipa, come annunciato anche dal Segretario Roberto Ciavatta in Consiglio Grande e Generale, che si sta lavorando ad un'applicazione che permetterà, a chi ha segnalazioni da fare, di entrare in contatto direttamente con la Gendarmeria. Con questa si avrà la possibilità di fornire alle autorità nome, cognome e posizione GPS per riportare abusi e rimanere rintracciabili. Un bottone per le chiamate di emergenza permetterà di contattare automaticamente la Gendarmeria e di lasciare un messaggio vocale, nell'eventualità non si riesca ad effettuare una chiamata. Le chiamate registrate saranno salvate nel telefono dell'utente, protette da password, oltre che nel database delle forze dell'ordine, che avranno così anche la possibilità di consultare lo "storico" delle segnalazioni inviate. Nell'applicazione ci saranno anche testi e immagini messi a disposizione dall'ISS sul tema della violenza domestica.



I più letti della settimana: