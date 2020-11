Covid San Marino: un nuovo decesso e due casi. Ciavatta risponde alle accuse delle opposizioni I medici invitano a fare squadra per evitare un nuovo lockdown

La conferenza stampa Iss con l'aggiornamento dei dati si apre con una cattiva notizia: un nuovo decesso legato all'epidemia. Si tratta di un sammarinese di 73 anni che si trovava in terapia intensiva, intubato e con patologie. E' la quarantaseiesima vittima dall'inizio della pandemia. Due i nuovi casi di positività registrati, su 14 tamponi. Quattro, invece i guariti. 16 i ricoveri in ospedale: 8 pazienti sono nel reparto Covid e altri 8 in terapia intensiva.

Si è già iniziato a riorganizzare l'agenda delle attività operatorie, spiega il direttore sanitario Iss, Sergio Rabini. Il direttore del pronto soccorso, Roberto Venturini, ricorda il lavoro organizzativo svolto durante la pandemia nel reparto in un ospedale che, tra le altre cose, è in grado di accogliere i pazienti Covid che necessitano di esami e che possono raggiungerlo in sicurezza. Per i più gravi, si invia invece l'ambulanza. “Facciamo squadra”, dice Venturini, per evitare un nuovo lockdown.

Al quadro si aggiungono tre nuovi positivi al Casale la Fiorina: tre donne di 84, 87 e 94 anni, con sintomi febbrili, trasferite nel reparto Covid e in condizioni stabili. Subito sono stati svolti tamponi su tutti gli ospiti e sul personale.

Il Segretario di Stato alla Sanità si sofferma sui dati: i numeri dei positivi, spiega, sono più alti rispetto alla prima ondata. Torna poi sulle proteste sulla scuola. Legittime, dice, ma invita ad avere fiducia nelle indicazioni dei professionisti. Ciavatta risponde anche alle opposizioni dopo le critiche alle sue parole al Tg San Marino sulla situazione della terapia intensiva. E replica a chi dice che ci si poteva organizzare in estate per affrontare una nuova ondata.

Nel servizio, le interviste a Sergio Rabini (direttore sanitario Iss) e a Roberto Ciavatta (segretario di Stato alla Sanità)

