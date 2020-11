Ciavatta replica alle proteste: "Almeno 24 casi nelle superiori" e annuncia tamponi in altre sei scuole

Intervista a Roberto Ciavatta

Il Segretario alla Sanità replica ai genitori dopo il corteo di oggi. Pur rispettando la libertà di manifestare, Roberto Ciavatta chiarisce che le indicazioni provengono dai professionisti all'interno dell'Ospedale, attualmente molto provato dalla situazione delle terapie intensive. Annuncia anche che la prossima settimana verranno "tamponate" completamente altre sei scuole, 3 lunedì e 3 martedì.







"Anche se non è provato che l'origine dei contagi sia la scuola, - spiega - è certamente un dato che anche all'interno della scuola ci sono numerosi contagi", con almeno 24 positività rilevate nelle scuole superiori e 47 fra i familiari degli studenti. Ricorda che il decreto può essere modificato in qualsiasi momento con delibera del Congresso di Stato.

I rapporti con l'esterno, assicura, proseguono costantemente con la Prefettura di Rimini e le misure sono coordinate nel tentativo di causare meno problemi possibili. Si sta lavorando per superare le incomprensioni sulle visite. Specifica che dall'Italia non è stato chiesto a San Marino di fare di più, ma le decisioni di restringere le misure sono state prese internamente. "Se non dovessero tenere le terapie intensive noi avremo bisogno dell'aiuto di qualcuno - spiega - oppure dovremo decidere chi tenere in terapia intensiva e chi mandare a casa".