Gli insegnanti della Scuola Media scrivono al Segretario Belluzzi: "Disponibili a confrontarci"

In una lette aperta alcuni insegnanti delle Scuole Medie assicurano la piena condivisione di quanto scritto dai colleghi della Scuola Elementare e della Scuola Secondaria Superiore. 'L’emergenza sanitaria - scrivono - ha travolto le nostre vite sotto ogni punto di vista, ma noi insegnanti fin dall’inizio della sospensione delle lezioni abbiamo lavorato prima a scuola, poi a casa per garantire continuità di apprendimento con un unico fine “Non lasciare nessuno indietro”' . La scuola media si è applicata, assicurano, di videolezioni, materiali didattici, supporti video e audio per coinvolgere e interessare gli studenti attraverso una autoformazione, con particolare attenzione rivolta anche al fronte dell’inclusione.

'Comprendiamo la difficoltà da parte di chi non vive la scuola in prima persona nel capire le peculiarità del nostro lavoro ed è per questo che ci rendiamo disponibili a confrontarci sulle decisioni che verranno prese in questo ambito. Riteniamo, comunque, fondamentale che si guardi alla scuola in un’ottica di potenziamento e arricchimento: gli studenti di oggi saranno i cittadini di domani!'.

