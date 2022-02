EPIDEMIA In Italia continua a scendere la curva del contagio. Riunito il Consiglio dei ministri sulle norme anti Covid

in scadenza In Emilia-Romagna i nuovi positivi tornano sotto quota 9mila (8.983), anche se a fronte di un numero ridotto di tamponi (31.661), come sempre nei weekend. Quasi 17mila i guariti, ma si contano 36 decessi. Ieri l'Open day regionale dedicato alla fascia 5-19 anni, con quasi 4.400 vaccinazioni effettuate.

In Italia il tasso di positività è al 12,1%, in calo. I nuovi casi registrati sono 57.715. Le vittime del Covid sono state 349. A livello nazionale la curva dei contagi vede una diminuzione del 16% e tutte le Regioni – tranne la Sardegna che rimane stabile – vedono una diminuzione dei casi nell'ultima settimana rispetto a quella precedente. Da domani scattano le multe da 100 euro per gli over 50 non vaccinati e il Green pass diventa obbligatorio per accedere alla maggior parte dei negozi e servizi.

Riunito il Consiglio dei ministri sull'aggiornamento delle norme anti Covid in scadenza oggi. Da quanto si apprende da fonti di Governo, la proroga per dieci giorni dell'obbligo di mascherina all'aperto e della chiusura delle discoteche dovrebbe arrivare subito con un'ordinanza del ministero della Salute, mentre nei prossimi giorni è previsto un nuovo decreto legge. La scelta ha provocato la rabbia dei gestori dei locali. "In tarda serata - afferma Gianni Indino, presidente del sindacato delle discoteche dell'Emilia Romagna - convochiamo un direttivo nazionale del sindacato per decidere le azioni da mettere in campo, in modo da protestare in maniera rumorosa contro il Governo, che penalizza i locali senza motivazioni logiche che ci convincano".

Sul tavolo anche l'estensione della validità del Green pass per i vaccinati con tre dosi, che da domani si sarebbe ridotta da nove a sei mesi. Allo studio anche una revisione della durata delle quarantene per la scuola, mentre sono state fissate le regole per la maturità di quest'anno: prima e seconda prova in presenza e orale online per chi vuole. Dalle Regioni viene poi la richiesta di superare il sistema a colori, lasciando solo la zona rossa, e di distinguere i ricoverati “per” Covid da quelli “con” Covid.

Oltreceano, intanto, due infermiere di Long Island hanno incassato un milione e mezzo di dollari vendendo false tessere vaccinali e inserendo informazioni contraffatte nel database delle vaccinazioni newyorkese. La Russia registra il suo nuovo record di casi da inizio pandemia, 124mila, con 621 morti.

Nel video l'intervista a Gianni Indino, presidente del sindacato delle discoteche dell'Emilia Romagna

