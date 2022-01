Ci saranno due scritti all'esame di maturità 2022: secondo quando si apprende, saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il Ministero dell'Istruzione, che lo sta comunicando in una informativa ai sindacati di settore.

"Non si tiene conto degli ultimi tre anni, penalizzati da un Esame senza senso. - scrive la rete degli Studenti - Così non ci stiamo: se Ministero non ci convoca non possiamo evitare di mobilitarci".