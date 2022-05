INCLUSIONE Lego per superare le barriere architettoniche: il 7 giugno l'installazione della prima rampa a Falciano

Lego per superare le barriere architettoniche: il 7 giugno l'installazione della prima rampa a Falciano.

Abbattere le barriere architettoniche attraverso il gioco e il riuso: questo lo scopo del progetto che parte dalla Germania e ora arriva anche sul Titano. "Abbattiamo le barriere architettoniche, mattoncino per mattoncino" è l'iniziativa che ha visto coinvolti bambini ed insegnati di 13 plessi, oltre alle classi di bimbi ucraini, e che vedrà, il 7 giugno, l'installazione della prima rampa alla scuola dell'infanzia di Falciano per annullare i gradini che stanno recando difficoltà ad un alunno all'ingresso.

Partita il 3 dicembre, giornata delle persone con disabilità, la raccolta dei materiali si è protratta fino alla fine di gennaio: mattoncini, nuovi o usati, donati dai cittadini e delle associazioni che operano sul territorio; per comprarne di nuovi è stata usato anche parte di un fondo in cui confluiscono le sanzioni fatte a chi parcheggia negli spazi riservati ai disabili - spiega la dirigente delle scuole elementari Arianna Scarpellini oggi al Corriere di Romagna.

Sono già altre due le rampe prenotate per settembre: un progetto replicabile in tutti i Castelli mettendo in gioco fantasia, integrazione e attenzione al riuso.

