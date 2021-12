I Lego come rampe per superare le barriere architettoniche

Sentiamo Arianna Scarpellini

Ci sono molti luoghi dove il marciapiede o un piccolo gradino costituiscono un ostacolo per una persona in carrozzina, un anziano con difficoltà di deambulazione, famiglie con passeggini o soggetti con disabilità visive. Per questo le Scuole Elementari di San Marino hanno deciso di avviare il progetto “Smontiamo le barriere architettoniche mattoncino per mattoncino”. L'idea è quella di riutilizzare i mattoncini più famosi della storia per realizzare delle rampe, che verranno create proprio dai bambini delle elementari, da installare nei vari Castelli della Repubblica.

"Il progetto ha lo scopo di realizzare rampe d'accesso - spiega Arianna Scarpellini, Dirigente Scuole Elementari - per i luoghi dove persone disabili, anziani con difficoltà motorie o famiglie con passeggini hanno delle difficoltà. Sono rampe realizzate con i Lego e verranno costruite a scuola dai bambini. Un gesto concreto che sottolinea il valore dell'inclusione e dell'abbattimento delle barriere architettoniche".







Il progetto partirà domani in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità. Un'iniziativa non solo socialmente utile ma anche green visto che tutte le famiglie potranno contribuire donando i propri lego, usati o nuovi, fino al 30 gennaio. L'iniziativa ha il patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e del Congresso di Stato oltre alla collaborazione delle Giunte di Castello e le associazioni Attivamente, Parkinson San Marino, Martin Mancini, A.S.D.E.I, Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla, Batticinque, Federazione Sammarinese Sport Speciali e Fondazione Centro Anch’io.

