Cinema Turismo: al via i lavori

La Segreteria di Stato per il Territorio annuncia l'inizio dei lavori di ristrutturazione del Cinema Turismo, un progetto atteso da tempo che punta a valorizzare questo importante spazio culturale della comunità. I lavori inizieranno lunedì 21 ottobre 2024. Il cantiere interesserà parzialmente piazza Teodoro Roosevelt e via Capannaccia, causando la rimozione di alcuni parcheggi: saranno infatti eliminati 11 posti riservati ai residenti e 1 posto per disabili.

Per ovviare a questi disagi, durante tutto il periodo dei lavori, 4 parcheggi a pagamento in via Cella Bella e 7 parcheggi a disco orario in piazza Teodoro Roosevelt saranno destinati ai residenti. Verrà inoltre installata un'apposita segnaletica per garantire chiarezza e sicurezza nella circolazione. La Segreteria ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione, convinta che questa ristrutturazione rappresenterà un importante miglioramento per il nostro patrimonio culturale.