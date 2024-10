Norma retroattiva, con la presa in carico di un ricorso Strasburgo "interroga" San Marino

Con il ricorso di Massimiliano Simoncini- uditore presso il tribunale di San Marino- istanza che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo annuncia di avere preso in carico, finiscono sotto la lente di Strasburgo le scelte legislative approvate – con scontri senza precedenti - dal Consiglio Grande e Generale nell'estate 2020. Si tratta in particolare delle conseguenze dovute alla retroattività della Legge Qualificata approvata dall'allora nuova maggioranza, che aveva a suo tempo suscitato il costernato intervento di ex membri del Collegio Garante.

Il ricorso in questione ruota attorno alla nomina di Simoncini a commissario della legge e della successiva retrocessione ad uditore, con una serie di passaggi che vengono riepilogati con scrupolo nella ricostruzione della CEDU. In estrema sintesi la nomina di Simonicini a commissario della Legge venne confermata dal consiglio Giudiziario Plenario nel 2019 ma l'anno dopo, a seguito di un cambio di governo ed agli effetti retroattivi dell'intervento legislativo di cui sopra, la nomina venne annullata.

Il suo successivo ricorso venne ritenuto inammissibile dagli organi competenti e l'uditore si è rivolto a Strasburgo, lamentando come l'intervento legislativo dello Stato presso la magistratura gli avesse penalizzato vita privata e carriera ed esprimendo riserve circa la parzialità del giudice cui si era rivolto per contestare la decisione che lo aveva penalizzato. Sul caso specifico la Cedu pone al governo una serie di domande, volte a comprendere le possibili violazioni dei diritti del ricorrente; ma ci sono alcuni interrogativi che lasciano intravedere un interesse ad approfondire la vicenda in generale, relativamente a “possibili interferenze politiche”, ed a stabilirne i confini “quante altre persone – chiede la Cedu a San Marino- sono state interessate dall'applicazione retroattiva della norma?