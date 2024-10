Maltempo: allerta della Protezione Civile regionale. Scuole chiuse a Ravenna e Cervia

La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo per sabato 19 ottobre. Allerta 'rossa' per criticità idraulica e 'arancione' per rischio idrogeologico e temporali e 'gialla' per vento e criticità costiera.

A causa del maltempo previsto rimarranno chiuse le scuole nei nove Comuni della Bassa Romagna. La decisione è stata assunta a livello provinciale in relazione all'allerta rossa dell'Agenzia regionale di Protezione civile: al momento non si evidenziano pericoli imminenti, ma in questo modo si punta a ridurre gli spostamenti e le conseguenti criticità. Eventuali ulteriori chiusure saranno disposte in caso di necessità. Scuole chiuse domani anche nel territorio comunale di Cervia, come stabilito dal Centro coordinamento dei soccorsi (Ccs), coordinato dal prefetto di Ravenna. Inoltre, vista l'allerta arancione, sarà sospesa la circolazione fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina.



Sono previste piogge diffuse e persistenti, con temporali di intensità moderata-forte che si sposteranno da sud-est verso ovest, attenuandosi verso la sera. Le precipitazioni potranno causare ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nei bacini del settore centro-orientale già interessati da piene, e aumenti rapidi nei bacini collinari del settore occidentale, con possibili superamenti delle soglie di sicurezza.

È alto il rischio di frane e allagamenti nelle aree collinari e montane, già fragili a causa delle recenti piogge, e di inondazioni nelle zone urbane. Inoltre, si prevede il passaggio della piena del fiume Po nella pianura centro-occidentale, con livelli superiori alla soglia di criticità ordinaria. I venti orientali saranno sostenuti, raggiungendo la forza di burrasca moderata lungo la costa, con possibili problemi nel deflusso di fiumi e canali a causa dell'aumento del moto ondoso durante la serata.

Sul Titano è stata rinviata la passeggiata rosa proprio a causa del maltempo: riprogrammata per sabato 26 ottobre alle 14.30 al Parco Ausa di Dogana.