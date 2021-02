CAMBIO DI PASSO Occupazione, commercio, prestito ponte e vaccini fra le preoccupazioni di associazioni, sindacati e partiti

Occupazione ed economia reale, temi strettamente collegati, al centro delle preoccupazioni di sindacati e associazioni di categoria.

La CSdL chiede un incontro al Governo per affrontare le criticità del sistema occupazionale. Quella femminile è ancora penalizzata; in alcuni settori le donne sono circa il 50% del totale, ma in generale costituiscono il 70% dei disoccupati. Altri settori colpiti della pandemia, che giustamente reclamano aiuti, hanno fatto ricorso abbondantemente a personale forense mentre - scrive la Csdl - quello sammarinese e residente è stato ridotto.

Grido d'allarme dell'USC che – dopo una settimana di incontri con i Segretari di Stato competenti – esorta a cambiare passo. Il nostro sistema non solo è in ritardo – affermano i commercianti - ma è da molti anni fuori strada. Solo con azioni concrete e volontà politica - proseguono - potremo affrontare le sfide che ci attendono per il futuro. Stiamo facendo proposte, conclude Usc, per non dover “emigrare”.

Sul fronte politico, Libera torna a criticare il governo sul prestito ponte con Cargill. "un prestito ponte" pericolante, scrive il partito che punta il dito contro la segretezza che tuttora avvolge l'operazione. Ed anche Movimento Ideali Socialisti critica la segretezza sul prestito Cargill e fa notare che il Governo è fermo al palo su tutto, elencando temi come i ristori, riforme e vaccini.

Sul tema vaccini, insiste anche Repubblica Futura, che fa notare le differenze tra San Marino - che ha seguito la sola strada italiana per approvvigionarsi, finora senza esito - e un altro piccolo stato, e cioè Andorra, che ha già iniziato le vaccinazioni e oltre a ricevere i vaccini dalla Spagna ha utilizzato la Covax Facilty Oms che garantirà le dosi ad una molteplicità di paesi. Rf invita a firmare la petizione per chiedere al Governo un deciso cambio di passo su questo fronte

