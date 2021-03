COVID Opposizione all'attacco di Ciavatta e Governo: Libera, "Manca una guida sicura"; Rf, "Sembrano brancolare nel buio"

Opposizioni all'attacco sulla gestione politica dell'emergenza. Nei giorni più difficili – accusa Libera – manca una guida sicura. “L’azione di contenimento della pandemia impostata dal Governo sta mostrando tragicamente e palesemente – scrive - la sua inefficacia”. Cita le dichiarazioni rilasciate ad RTV dal Segretario alla Sanità, rilevando posizioni contraddittorie nel Governo su ulteriori misure restrittive. "In un momento che richiederebbe equilibrio, lucidità e coesione – fa notare il partito - paiono prevalere confusione e personalismi". Libera conferma la propria posizione di responsabilità, “è però oggettivamente difficile offrire collaborazione – si legge - a chi ha ampiamente dimostrato di non saper cosa fare e, nella difficoltà, si è richiuso in un atteggiamento cieco e autoreferenziale”. Altrettanto caustica Repubblica Futura che parla di “cronaca di un disastro annunciato” e “situazione totalmente fuori controllo”.

“In una situazione tanto delicata, chi avrebbe la responsabilità di lanciare messaggi chiari ed univoci – attacca - dà l'idea di brancolare nel buio, preda esclusivamente di un teatrino politico insostenibile ed inaccettabile”. Punta il dito contro la mancanza di confronto politico sulle misure da adottare fin dall'inizio della pandemia. Due incontri al massimo – rileva - “peraltro totalmente inutili, dato che il Governo – scrive - ha fatto come gli pare”. Cita l'esempio delle scuole, “prima tutte aperte, poi alcune chiuse, ed ora tutti a casa senza tampone per 15 giorni”; dei ristoranti e alberghi con il brindisi di Capodanno assicurato e poi tutti chiusi, con coprifuoco. Nel mirino anche la campagna vaccinale, con lo sputnik che poteva essere a nostra disposizione già qualche mese fa e prenotazioni che, se prese nei due mesi dell'attesa, avrebbero potuto evitare “innumerevoli attese e disservizi”.

