Per i sammarinesi spostamenti da e per il Titano sempre consentiti dalle 5 alle 22, senza giustificazione.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, a seguito dei continui confronti di queste ultime ore tenuti direttamente con la Farnesina, chiarisce che: “Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione”. Resta inoltre il fatto che San Marino, essendo presente nell’elenco del DPCM del 3 dicembre 2020, non è soggetto ad alcuna restrizione in via generale per gli spostamenti dall’Italia.

Dunque, nelle date comprese dal 21 dicembre al 6 gennaio gli spostamenti tra San Marino e le regioni confinanti, Emilia-Romagna e Marche, saranno sempre consentiti dalle 5 alle 22, senza necessità di giustificazione. Sia per sammarinesi che non residenti. Rimane invece confermato il divieto allo spostamento dalle 22 alle 5 del giorno successivo, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, per i quali occorre l’autodichiarazione prevista.

Resta inteso - spiegano gli Esteri - che nei giorni in cui saranno invece vietati gli spostamenti al di fuori del comune di residenza (cioè al momento il 25, 26 dicembre e 1 gennaio), i non residenti o non soggiornanti non potranno recarsi a San Marino salve le eccezioni previste (lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute).

"Un chiarimento fondamentale per una località turistica come la nostra che proprio in questi giorni è impegnata per la promozione e la gestione del Natale delle Meraviglie - scrive la Segreteria al Turismo - e le cui strutture alberghiere potranno così ospitare turisti per un periodo di tempo superiore a quello fino ad oggi ipotizzato. Una notizia che sicuramente verrà accolta con piacere dai tanti utenti che nei giorni scorsi hanno contattato l’Ufficio del Turismo, desiderosi di trascorrere le prossime festività vistando, in tutta sicurezza, le originali attrazioni che continueranno ad animare le piazze e contrade del centro storico di San Marino fino al 6 gennaio 2021".

Per quanto concerne l’interpretazione delle “situazioni di necessità” valgono le FAQ della Presidenza del Consiglio italiana, concordata con le Prefetture di Rimini e Pesaro-Urbino.



La Segreteria, sui rientri dall'Estero, ad eccezione che il rientro avvenga dalla Repubblica Italiana o dalla Città del Vaticano, per le quali non vi sono restrizioni, informa che a breve uscirà una nuova disposizione che prevede, per chi farà ingresso in Repubblica proveniente dall’estero o che vi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni, l’obbligo di presentare un certificato che attesti l’esito negativo di un test molecolare effettuato entro le 48 ore dall’ingresso a San Marino. Rimane invece confermata la procedura per i cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti che fanno rientro dall’estero di avvisare il Dipartimento Affari Esteri al fine di sottoporsi, entro le 48 ore dal rientro, al test molecolare. In attesa dell’esito dei test è fatto obbligo al rientrante di mettersi in autoisolamento. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all’isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

Intanto l'’Unione Sammarinese Commercio e Turismo ringrazia Segretario Beccari per essersi attivato e prodigato tempestivamente alla definizione e ai chiarimenti necessari in merito all’interpretazione e all’ applicazione del DPCM italiano. Invitando tutti al rispetto delle disposizioni in vigore al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da Civid-19.

















