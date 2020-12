Segreteria Turismo chiarisce in merito agli spostamenti in occasione del Natale delle Meraviglie

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, alla luce dei chiarimenti relativi agli spostamenti da e per San Marino pubblicati oggi dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che, nello specifico precisano come “gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione” e che San Marino non è soggetto ad alcuna restrizione in via generale per gli spostamenti dall’Italia, esprime grande soddisfazione e si congratula con il collega Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari per l’impegno profuso, in quanto, nelle date comprese dal 21 dicembre al 6 gennaio gli spostamenti tra San Marino e le regioni confinanti, Emilia-Romagna e Marche, saranno sempre consentiti dalle 5 alle 22, senza necessità di giustificazione. Un chiarimento fondamentale per una località turistica come la nostra che proprio in questi giorni è impegnata per la promozione e la gestione del Natale delle Meraviglie e le cui strutture alberghiere potranno così ospitare turisti per un periodo di tempo superiore a quello fino ad oggi ipotizzato. Una notizia che sicuramente verrà accolta con piacere dai tanti utenti che nei giorni scorsi hanno contattato l’Ufficio del Turismo, attraverso i canali social e digital VisitSanMarino, desiderosi di trascorrere le prossime festività vistando, in tutta sicurezza, grazie al protocollo Covid-Security, le originali attrazioni che continueranno ad animare le piazze e contrade del centro storico di San Marino fino al 6 gennaio 2021.

cs Segreteria di Stato per il Turismo Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino