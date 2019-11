DELEGAZIONE Sylvie Bollini a Parigi: l'impegno di San Marino nella lotta alla disinformazione

L'Ambasciatore della Repubblica di San Marino a Strasburgo, Sylvie Bollini, ha preso parte a Parigi ad un evento che ha riunito esperti internazionali, esponenti politici, diplomatici e rappresentanti della società civile, organizzato dalla Delegazione francese all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, sotto l'Alto Patronato del Presidente del Senato francese. Gli argomenti di discussione hanno spaziato dalla lotta all'hate speech online, alla criminalità informatica e ai diritti dei cittadini nell'era digitale, fino alla disinformazione. Proprio su quest'ultimo tema è intervenuta la delegazione sammarinese, per presentare gli esiti della Conferenza di alto livello tenutasi in Repubblica il 10 maggio scorso, e presentare il progetto interdipartimentale. I partecipanti hanno manifestato interesse per l'iniziativa sammarinese, rimarcando positivamente come unire l'educazione e la diffusione della conoscenza a tutti i livelli della società, con la collaborazione di tutti i mezzi di informazione, favorisca lo sviluppo di uno spirito critico tra i cittadini e costituisca un'ottima intuizione che dovrebbe essere attuata anche in altri contesti.

Qui la nota della Segreteria di Stato Affari Esteri

