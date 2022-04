Uds presenta il Sindacato all’ex Capitano Reggente Simoncini

Come preannunciato nei giorni scorsi, l'Unione Donne Sammarinesi ha depositato la richiesta di Sindacato all’ex Capitano Reggente Giacomo Simoncini. Viene quindi chiesto al Collegio Garante “di verificare i fatti pubblicati sulla stampa relativamente a presunte molestie sessuali avvenute a Palazzo Pubblico mentre Simoncini ricopriva l’incarico di Capo di Stato”. “La giustizia - riporta una nota - non si persegue nei bar o sui social, ma nelle sedi opportune”. Chiede dunque che si “faccia chiarezza”, “in nome della verità e a salvaguardia dell’Istituto Reggenziale e della dignità delle donne”.

Uds annuncia poi la costituzione di parte civile dell'Authority per le Pari Opportunità non solo in questo procedimento, ma anche in quello relativo alle accuse di violenze rivolte al consigliere di Libera, Matteo Ciacci. Posizione sulla quale lo stesso organismo, ha poi precisato di non essersi ancora mosso.

L'Unione donne stigmatizza inoltre “insinuazioni spregevoli, illazioni vergognose e persino bugie inverosimili deliberatamente messe in circolazione per colpevolizzare o infangare il nome” delle donne coinvolte in queste vicende. Un quadro che si fa “avvilente” se si aggiungono i “pochi timidi accenni di indignazione” da parte dei partiti politici. Sostegno totale invece alle donne che hanno il coraggio di denunciare “affinché non rimangano sole ad affrontare la gogna pubblica”.

In merito all'azione di Sindacato, il prossimo passaggio è riservato al Collegio Garante: passati 15 giorni dalla fine del mandato Reggenziale, il Collegio si riunisce entro i cinque giorni successivi per verificare l'ammissibilità delle denunce.



Leggi il comunicato integrale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: