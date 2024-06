AASLP. Al via i lavori di riqualificazione della Piazza del Centro Gualdo

L’azienda Autonoma di Stato per i lavori Pubblici informa che il prossimo 17 giugno inizieranno i lavori per la riqualificazione della pavimentazione della Piazza del Centro Gualdo a Gualdicciolo. Per la progettazione dell’intervento è stata svolta un’ampia attività di coordinamento della Segreteria di Stato per il Territorio con la Giunta di Castello di Acquaviva, unitamente all’Azienda dei Lavori Pubblici, anche durante incontri pubblici con la cittadinanza, per individuare la miglior soluzione architettonica e tecnica. La riqualificazione della Piazza del Centro Gualdo è attesa da anni e per sua la progettazione l’AASLP si è avvalsa della collaborazione professionale del Maestro artigiano del porfido Massimiliano Chemolli, per perseguire la volontà dei residenti di mantenere il porfido e consentire la circolazione dei veicoli e mezzi leggeri. Sono stati condotti notevoli studi di dettaglio ed individuato caratteristiche del porfido e tecniche costruttive idonee al fine di garantire un lavoro a perfetta regola d’arte gradevole per chi vivrà questo spazio ed anche per resistere al transito veicolare. La riqualificazione della Piazza del Centro Gualdo mantenendo il porfido, nonostante le complessità di posa in opera, valorizza il contesto commerciale e residenziale in favore di tutti i Cittadini anche in vista di una sua possibile riconversione a spazio pubblico destinato all’incontro delle persone anziché esclusivo parcheggio, perché no anche solamente in determinati momenti della giornata. Completato il rifacimento della pavimentazione, in collaborazione con il Capitano di Castello, verranno individuati i posti macchina per la sosta temporanea dei veicoli (non giornaliera) compreso i parcheggi per le persone diversamente abili ed eventuali percorsi pedonali. Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Si informa che a partire da lunedì 17 giugno si inizierà con l’installazione del cantiere e si proseguirà con la demolizione della pavimentazione e successivo rifacimento della stessa. L’Azienda si scusa per il temporaneo disagio che verrà arrecato agli utenti della zona che per la durata dei lavori dovranno parcheggiare nelle immediate vicinanze del Centro le cui aree di sosta verranno convertire in sosta a disco orario. L’area retrostante il Centro non sarà accessibile ai veicoli il martedì mattina in quanto verrà destinata al mercato. L’accesso pedonale per tutti i servizi, alle attività commerciali ed al Centro Gualdo verranno sempre garantite”.

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI