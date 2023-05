Accordo politico programmatico tra P.S.D. - P.S. - Ēlego

A conclusione di un approfondito e proficuo confronto, il Partito dei Socialisti e dei Democratici, il Partito Socialista ed Ēlego per una Nuova Repubblica, hanno raggiunto un accordo politico-programmatico, già deliberato dai rispettivi organismi politici. L’obiettivo è di aggregare il popolo del centro sinistra, con identità chiara socialista e riformista, senza infingimenti o annacquamenti. Le tre forze politiche intendono lanciare un progetto atto alla semplificazione del quadro politico e nella direzione della stabilità e della coerenza, mettendo a disposizione le tante esperienze politiche e le tante persone che le animano. I tre partiti riconoscono la necessità di un riformismo possibile nel momento in cui la convergenza tra un decennio di deficit, la pandemia e l’attuale esplosione dell’inflazione ha prodotto nuove forme di povertà, l’erodersi delle tutele sociali, con l’incombente e colossale problema della crisi demografica, che porterà al disequilibrio di tutti gli indici legati alla previdenza. PSD, PS ed Ēlego intendono riaffermare Il valore dell’esperienza su quello della improvvisazione e del trasformismo opportunistico, con la consapevolezza che la Repubblica ha bisogno di un sistema dei partiti che funziona, evidenziando l’esaurimento della spinta propulsiva di altre esperienze; in sostanza non sono state individuate ancora alternative stabili ed efficaci capaci di coniugare le regole democratiche, la rappresentatività e l’opera di mediazione ed informazione, appunto propria dei partiti. L’aggregazione, che da oggi si avvia, non è chiusa ad altre esperienze, ma non sarà aperta ad opportunismi o personalismi, vero problema degli ultimi anni, responsabili in parte della disaffezione dell’elettorato. Da subito saranno avviate attività di confronto con tutte le formazioni dell’arco politico e le organizzazioni datoriali e sindacali per presentare il progetto politico, ma anche azioni utili, al fine di ascoltare la cittadinanza e rappresentare ad essa le proposte che intendono segnare con evidenza uno spirito di non conservazione, ma di progressismo. In questa occasione non si intende proporre elenchi dei temi sui quali i tre partiti avanzeranno proposte programmatiche, anche perché l’obiettivo è di rivolgersi all’elettorato in senso complessivo. Detto ciò sicuramente grande sensibilità e attenzione saranno dedicate a due temi: lo stato sociale ed in particolare alla sicurezza sociale, vero collante della nostra comunità, e l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, su cui si intende essere da pungolo costruttivo e da positivo impulso, anche nell’informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il traguardo più vicino è quello di presentarsi assieme alle elezioni, ma da subito essere presenti nel dibattito pubblico e tra la gente per significare il ritorno di una politica partitica sana, che basa il suo funzionamento sulle concertazioni del gruppo e non dei singoli individui.

cs P.S.D. - P.S. - Ēlego